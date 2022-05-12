Şehit Ali Çetin'in vefatının sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika

12 Mayıs 1996 tarihinde Şırnak Uludere'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Muğlalı Jandarma Çavuş Ali Çetin'in vefatının yıl dönümünde doğduğu Muğla Menteşe kırsal Günlüce Mahallesinde ailesi tarafından mevlit ve dua okundu.

Mevlit programına Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Taşkesen, Şehit Babası Mehmet Akkuş ve annesi Dudu Akkuş yakınları ve çok sayıda Günlüce mahallesi sakini katıldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın Kur'an Tilaveti okuduğu, dua yaptığı programda Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın ve Kırkbirevler Camii İmam Hatibi ve bölgede görev yapan hocalar tarafından Mevlit ve ilahiler okundu.

Şehitliğin çok yüce bir makam olduğuna belirten Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Allah katında şehitlerin ölü olmadığını ayette Allah'ın bildirdiğini ifade etti.

Mevlit Programının ardından Şehitin isminin verildiği köy ilkokuluna geçilerek orada da bir tören yapıldı. Okul öğrencileri protokolü ellerinde bayrakla karşıladı. - MUĞLA