Şehit Ali Şahin İsminin Verildiği Parkta Anıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 21 Ocak 2016'da Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in isminin verildiği parkta düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 21 Ocak 2016'da Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in isminin verildiği parkta düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.



Diyarbakır Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 21 Ocak 2016 tarihinde Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş, şehadetinin yıldönümü dolayısıyla ailesi tarafından verilen mevlit yemeği ile anıldı. Mevlid-i şerifin ardından 'Şehit Ali Şahin' adı verilen parkın temsili olarak açılışı gerçekleştirildi. Şehidimizin babası Mehmet Emin Şahin, mevlid-i şerife katılarak Şehit Ali Şahin'i dualarla yad eden tüm konuklara teşekkür ederken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin nezdinde parkı mahallelerine kazandırarak Şehit Ali Şahin'in isminin ölümsüzleştirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.



Kurtuluş Mahallesi Osman Öztaş Sokak üzerinde Turgutlu Belediyesi tarafından yeni yaptırılan ve ismi meclis kararıyla 'Şehit Ali Şahin' olarak verilen parkta düzenlenen programa Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Kemal Peşternik, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muhammet Evren, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Koç, Mustafa Yavaş ve Ferhat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Malül Gazi Dz. Astsubay Kd. Başçavuş Ümit Taydaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu P. Kd. Üsteğmen Turgutlu Gürkaş, eski Manisa MHP Milletvekili Ahmet Orhan ile şehit aileleri, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

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