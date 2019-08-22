Şehit Ali Ulaş için mevlit okutuldu
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İstanbul Sancaktepe'de, geçen hafta görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:42 Kaynak: AA
İstanbul Sancaktepe'de, geçen hafta görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.
Turhal Belediyesi tarafından öğle namazı sonrası şehidin Müftü Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan mevlitte şehit Ulaş ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlit sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.
Mevlide, şehidin ailesi, Turhal Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy ve vatandaşlar katıldı.
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