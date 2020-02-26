ŞEHİT ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

6 saat önce

Haber: Ruken KADIOĞLU-Ali ABLAY/İstanbul,DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı operasyonda gözaltına alınarak bugün...

ŞEHİT ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI, System.String[]

Haber: Ruken KADIOĞLU-Ali ABLAY/ İstanbul,DHA

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah D., Sezai K., Haşim Y., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Emrah D.'nin İstanbul'da polis okulundayken cinayet zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun da içlerinde bulunduğu sohbet grubunun sorumlusu olduğu, diğer şüpheliler Sezai K. ve Haşim Y.'nin de sohbet grubunun üyesi olduğu, şüphelilerden Haşim Y.'nin ayrıca örgüte finans sağlaması aşamasında yardımcı olduğu öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan 3 şüpheli "Fetö silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ AYRI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden ve halen  tutuklu bulunan FETÖ terör örgütü üyesi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun bağlantılı olduğu hücre yapılanmasında bulunan şüphelilere yönelik İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ve 20 Şubat günleri iki ayrı operasyon düzenlenmiş ve 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. 24 Şubat günü adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden aralarında Rize İl Emniyet Müdürünü şehit eden cinayet zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan cinayet zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak "Fetö silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 14'e çıktı.


Altuğ Verdi, İstanbul, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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