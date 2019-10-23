Son Dakika Haberleri: Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı

36 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye görevindeki zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye görevindeki zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

32 yaşındaki şehit Altunok'un naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Zekeriya Altunok için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Vali Şehmus Günaydın, törende şehidin anne ve babası ile eşine başsağlığı diledi.

Güçlükle ayakta duran anne Nurgül Altunok, "Şehitlik oğluma çok yakıştı" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehidin naaşı, burada defnedildi.

Törene, şehidin eşi Vildan, çocukları 5 yaşındaki Ahmet Eren, 3 yaşındaki Gökdeniz, annesi Nurgül, babası Mustafa, kardeşleri Halil İbrahim ve Fatih Altunok ile yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim'de düzenlenen saldırıda, teröristlerin roketli saldırısında isabet alan zırhlı askeri araçtaki 5 asker yaralanmış, yaralılardan Zekeriya Altunok tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

Kayseri, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı
Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış Erdoğan'dan "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Görüşme olacak Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]