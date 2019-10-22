Şehit Altunok'un naaşı memleketine getirildi

Karşılama törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile il protokolü katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu

Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil