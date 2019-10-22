Şehit Altunok'un naaşı memleketine getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok'un cenazesi Kayseri'ye getirildi.
Altunok'un (32) naaşı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na getirildi.
Cenazeyle birlikte gelen şehidin ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Karşılama törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile il protokolü katıldı.
Şehidin cenaze nakil aracına konulan naaşı, konvoy eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesine getirildi.
2 çocuk babası Altunok'un cenazesi, yarın Kalem Kırdı Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim'de düzenlenen saldırıda, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği zırhlı askeri araçtaki 5 asker yaralanmış, yaralılardan Altunok tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde bugün şehit olmuştu.