Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet - Son Dakika

Şehit amcasının ismi de arabası da ona emanet

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 26 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ayhan Sütçü'nün aynı ismi paylaştığı 20 yaşındaki yeğeni, tanıma imkanı bulamadığı amcasının 1974 model Murat 124 marka otomobiline özenle sahip çıkıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 26 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ayhan Sütçü'nün aynı ismi paylaştığı 20 yaşındaki yeğeni, tanıma imkanı bulamadığı amcasının 1974 model Murat 124 marka otomobiline özenle sahip çıkıyor.

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Kentte taksicilik yaptığı sırada vatani görev için Bitlis'e giden Sütçü, çok sevdiği Murat 124 marka otomobilini ailesine emanet etti. O dönem PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Sütçü'nün naaşı, Zonguldak'a defnedildi.

Amcasının ölümünden 6 yıl sonra dünyaya gelen ve aynı ismi taşıyan yeğen Ayhan Sütçü, yıllardır ailenin gözü gibi baktığı otomobili çeşitli bakım ve onarımlardan geçirdi.

Araca 20 bin liranın üzerinde masraf yaparak daha güzel bir görünüme kavuşturan Sütçü, şehit amcasının "uçan teneke" ismini verdiği ve "Arabama iyi bakın." dediği yadigarı gelecekteki aile bireylerine emanet etmek istiyor.

Şehit amcasının ismini taşıyan sokakta ikamet eden ve eve ait garajda otomobili muhafaza eden yeğen Sütçü, aynı zamanda şehidin eşyalarıyla düzenlenen odada hiç görmediği amcasının hatıralarıyla yaşıyor.

"Benden sonra çocuklarıma kalmasını isterim"

Ayhan Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasını göremediğini ancak onun anılarıyla büyütüldüğünü söyledi.

Şehit amcasının ailede çok sevildiğini anlatan Sütçü, "Amcam askere giderken yakınlarına, 'Arabama iyi bakın.' demiş. Amcamın benim içimde yeri ayrıdır, onun ismini bana verdiler. Arabaya ben bakıyorum artık." diye konuştu.

Sütçü, amcasının o dönemlerde arabasına "uçan teneke" ismini taktığını belirterek şöyle devam etti:

"Arabaya gözüm gibi bakıyorum, elimden geldiğince de bakmaya çalışacağım. Benden sonra da çocuklarıma kalmasını isterim. Yakın zamanda askere gideceğim. Askerden döndüğümde aracı yenileceğim, içini ve dışını yeniden yapmayı düşünüyorum. Bu zamana kadar döşemeleri, motoru değiştirildi, camları otomatik yapıldı. Arabaya olan bağlılığım çok farklı, bunu anlatamam. Çocukluğumdan beri seviyorum. Ben amcamın emanetine sahip çıkacağım."

Aracın içerisinde amcasına ait eşyaların da bulunduğunu ifade eden Sütçü, amcasının zamanında otomobille çektirdiği fotoğrafların yanı sıra tespihinin bulunduğunu ve bunları da özenle koruduğunu dile getirdi.

Sütçü, pek çok insanın arabayla ve amcasıyla güzel hatıralarının olduğunu belirterek "İnsanlar amcamın emanetini koruduğum için beni tebrik ediyor ve bana 'Gözün gibi bak, elinden geldiğince koru.' diyorlar. Amcamı görme şansım olmadı. Yaşasaydı arabasını yine bana verirdi. Ömrüm yettiğince gözüm gibi bakacağım." diye konuştu.

Bitlis, Tatvan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:05 Kaynak: AA

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