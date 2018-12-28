Sarıkamış Şehitleri Anıtını Çöplüğe Çevirdiler

Şehit anıtını çöplüğe çevirdiler

ERZURUM - Sarıkamış Harekatı sırasında Rus birliklerini çevirmek isterken ağır kış koşullarına yenik düşerek şehit olan Mehmetçikler anısına yaptırılan şehitlik alanı adeta çöplüğe dönüştü.

Giresunlu Şehit yakınları Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Durkaya Ören, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, dönemin İl Encümeni Cavit Aktaş öncülüğünde Sarıkamış şehitlerinin geçiş noktaları olan Narman boğazı ve Oltu'nun çıkışı Kosor boğazı ve Kaynak Yayla'ya 2010 yılında şehitlik anıtları yaptırılmıştı.

Sarıkamış şehitlerini andığımız bu haftada Kosor boğazında bulunan anıt gececilerin mekanı haline gelmiş durumda. Alkol alanlar şişe ve çöplerini anıtın etrafına atıyorlar. Anıtı ziyarete giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tepkilerini göstererek "Bunların şehitlerimize bile saygıları yok" dedi.

Sarıkamış Şehitleri anıtını ziyaret eden Raci Cengiz, "Sosyal medyada kaç gündür görüyoruz. Sarıkamış Şehitlerini anma törenlerini. Bizde Kosor boğazındaki Sarıkamış şehitler anıtını ziyarete geldik. Gördüğümüz manzara karşısında çok kötü olduk. Anıtın etrafında içki şişeleri şahsen ben utandım. Gördüğüm manzara karşısında perişan olduk hepimiz" dedi.

İbrahim Bayındır ise "Anıtı ziyarete geldik. Her tarafta alkol şişesi. Çevresi pislik içerisinde yani biz şehitlerimizi böyle mi anıyoruz. Buradan geçen yetkililer hiç mi burayı görmediler. Buraya bakmadılar ki bu pisliğin içinde şehit anıtı olur mu" dedi.