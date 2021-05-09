Son dakika... Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi

Son dakika genel haberi... Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi Şehit anneleri Anneler Günü'nde şehit olan evlatlarının mezarı başında dua okuyup, otlarını temizledi.

Şehit anneleri Anneler Günü'nü evlatlarının mezarı başında geçirdi ANKARA - Şehit anneleri Anneler Günü'nde şehit olan evlatlarının mezarı başında dua okuyup, otlarını temizledi. Ankara, Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehit annesi Gülifer Tazegül, 18 Şubat 2016 tarihinde henüz 24 yaşında toprağa verdiği şehit oğlu Doğukan'ın yanı başında dua okuyarak Anneler Günü'nü geçirdi. 6 Eylül 2015'te 27 yaşında şehit oğlu Okan'ı toprağa veren İsmigüzel Taşan, evladının mezarındaki otları temizleyip, yeni çiçekler dikerek Anneler Günü'nü geçirdi.

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