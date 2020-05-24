Şehit anneleri, hem evlatlarını hem de 33 şehidin anıtını ziyaret etti - Son Dakika

Bingöl'de bayram nedeniyle evlatlarının kabirlerine götürülen şehit anneleri, 24 Mayıs 1993 yılında hain terör saldırısında şehit edilen 33 askerin de anıtını ziyaret edip karanfil bıraktı.



Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle bayram sessiz geçiyor. Valilik koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek Grubu, bayram nedeniyle evlatlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen ailelerin bu talebini yerine getirdi. 5 Mart 1994 yılında Ağrı'da bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi Adliye Gündoğdu ile Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, çocuklarının kabirlerine götürüldü. Burada dua eden anneler, ardından 27 yıl önce bugün teröristler tarafından şehit edilen 33 asker için Elazığ- Bingöl Karayolu'nu mevkiinde bulunan şehitliğe gitti. Burada şehitlerin isimlerinin olduğu anıtlara anneler karanfil bırakıp dua etti.



"Ne mutlu bana ben şehit annesiyim"



Dua eden şehit annesi Fatma Koşan, "8'inci bayram oluyor oğlum gelmedi. Geliyorum toprağına bakıyorum, ilgileniyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi ki. Çok zordur elhamdülillah peygamber ocağıdır. Ne mutlu bana ben şehit annesiyim. Allah bütün şehit annelerine de sabır versin. Bugün oğlumun bayramına geldim. O gelemese de ben geliyorum. Biliyorum yanımdadır hep, hissediyorum onu. Allah mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.



82 yaşındaki şehit annesi Adliye Gündoğdu ise, "Hastalıktan dolayı kimse gelemiyor. Sağ olsun beni getirdiler, şehidimin ziyaretine. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Bugün bütün şehitlerin bayramıdır" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL