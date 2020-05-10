Şehit anneleri ve "asırlık çınarlar"a Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit anneleri ve 'asırlık çınarlar'a Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Şehit anneleri ve "asırlık çınarlar"a Anneler Günü ziyareti

6 saat önce

Kırıkkale, Niğde ve Sivas'ta "Anneler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve 100 yaşın üzerindeki yaşlılar ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Şehit anneleri ve

Kırıkkale, Niğde ve Sivas'ta "Anneler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve 100 yaşın üzerindeki yaşlılar ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve karanfil verdi.

Sezer, şehit annesi Kaya'yı telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

Bakan Soylu, Gülay Kaya'nın gününü kutlayarak, "Allah razı olsun. Allah bizi size mahçup etmesin. Dualarınıza ihtiyacımız var. Sağlıkla nice Anneler Günü'ne. Sahadaki evlatlarımıza çok dua etmenizi istiyoruz." diye konuştu.

Gülay Kaya da "Sabahtan beri kuzularımın hepsi aradı. Bir Bekir gitti ama bir sürü Bekir'im oldu." dedi.

Sezer, daha sonra 101 yaşındaki Esma Baran ve Keskin ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Dönüş Cönger'i ziyaret ederek, günlerini kutladı ve karanfil verdi.

Vali Sezer, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, bütün annelerin gününü kutlayarak, bugün milletin anneleri olan şehit annelerini çalışma arkadaşlarıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda kentte bulunan 100 yaşının üzerindeki anneleri de ziyaret etme fırsatı bulduklarını aktaran Sezer, "100 yaşının üzerinde 23 annemiz var. Allah onlara uzun ömürler ve sağlık versin." diye konuştu.

Öte yandan Sezer, ziyaretleri sırasında İstiklal Marşı'nı okuyan bir öğrenciye hediye verdi.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile şehit Bayram Aksoy'un annesi Azime Aksoy ile şehit Sedat Çelik'in annesi Mahiye Çelik'i evlerinde ziyaret edip çiçek takdim etti.

Koca, ziyaretlerde Kur-an'ı Kerim okudu.

Daha sonra Vali Şimşek, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle yürütülen "asırlık çınarlar" projesi kapsamında 101 yaşındaki Fatma Ircı'ya evinde ziyarette bulundu.

Vali Şimşek, Ircı'ya adına dikilen fidan belgesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Şimşek'le bir süre sohbet eden Ircı, Mustafa Kemal Atatürk'ü Niğde'de gördüğü anısını anlattı.

Bu arada, proje kapsamında il protokolü, Niğde'de yaşayan 17 asırlık çınarı evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Sivas

Sivas'ta da şehit anneleri ve 100 yaşın üstündeki "asırlık çınarlar" Anneler Günü'nde ziyaret edildi.

İl merkezi ve ilçelerde yaşayan 64 asırlık çınarı ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grupları ile kaymakamlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediyelerini iletti.

Ziyaretlerde 100 yaş üzerindeki kadınlar ile şehit ailelerinin Anneler Günü de kutlandı.

Anneler Günü, Kırıkkale, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:46 Kaynak: AA


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