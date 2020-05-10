Şehit anneleri ve

Yahşihan ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve 100 yaşın üzerindeki yaşlılar ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit uzman cavuş Osman Yıldırım ve şehit piyade onbaşı Murat Sıtkı'nın anneleri ile Irmak köyünde yaşayan 109 yaşındaki Ayşe Gümüş'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şehit annelerinin her zaman başımızın üstünde yerleri vardır. Allah katında bile kutsal yeri olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu zorlu zamanda özellikle 65 yaş üstü annelerimiz evlerinden çıkmasınlar. Bir telefon uzaklarındayız ve isteklerini yerine getirmek için her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçede oluşturulan yetkililer de diğer şehit aileleri ve yaşlıları ziyaret ederek günlerini kutladı.