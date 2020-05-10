Hatay ve Mersin'de, Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında, şehit anneleri ile 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, beraberindeki heyetle Bayır ve Yeni mahallelerdeki evlerinde 102 yaşlarındaki Sıdıka Özdemir ve Sultan Kuvvet'i ziyaret etti.

Candan, Anneler Günü'nü kutladığı Özdemir ve Kuvvet'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ve hediye paketini sundu.

Proje kapsamında, şehit annesi Hadice Sural (67) da ziyaret edildi.

Kırıkhan'da da Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, beraberindeki heyetle 110 yaşındaki Ayşe Kara, 101 yaşındaki Durdu Dalkıran ve 100 yaşındaki Fidan Yılmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

"Asırlık Çınarlar"ın Anneler Günü'nü kutlayan Karamehmetoğlu, kadınlara çeşitli hediyeler de verdi.