Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü'nde unutulmadı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü'nde unutulmadı



Başkale Kaymakamlığı ve belediyesine bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Anneler Günü'nde şehit annelerini ve eşlerini unutmadı. Başkale'de ikamet eden annelere ziyarette bulunan Vefa ekipleri, hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı. Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerine ve annelerine ziyaret gerçekleştirerek, günlerini kutlayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Başkale'de ikamet eden 15 şehit ailesinin gününü verdiği hediyelerle kutladı.



Vefa ekipleri, ilçede ikamet eden ve 100 yaşını geçmiş yaşlı anneleri de ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak tarafından hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edilerek günleri kutlandı.



Vefa ekipleri, annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Kaymakam Asım Solak'ın selamlarını iletti.



Bilgeç Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Necibe Sevilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını duyunca Cumhurbaşkanına dua etti. Kürtçe "Allah ona yardımcı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. - VAN