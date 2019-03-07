Son Dakika Haberleri: Şehit Annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

Şehit Annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

42 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Şehit Annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ziyareti, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini yalnız bırakmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum İl Temsilciliği Başkan Yardımcısı Emine Kahveci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Gökdaş ve Kahveci, Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe ve Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli bulunduğu binanın çatısından düşerek şehit olan polis memuru Kubilay Karaman'ın annesi Ayten Karaman'ı ziyaret ederek, çeşitli hediyeler taktim ettiler.

Gökdaş, 8 Mart Kadınlar Gününde şehit annelerinin yanında olmak için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Gökdaş "Şehit anneleri ve eşleri bizler için önemli bir yere sahip. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar gününde onları yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek, yanlarına olmak. Kadın hizmetlerimiz kapsamında şehit ailelerimizin evlerine konuk olduk" dedi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM yöneticilerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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