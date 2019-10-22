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Son Dakika Genel Şehit annesi: 'Bu gece onunla yatayım'

Şehit annesi: "Bu gece onunla yatayım"

1 saat önce

Şehit annesi: "Bu gece onunla yatayım"SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralandıktan sonra yaşam mücadelesini kaybeden Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Şehit annesi: "Bu gece onunla yatayım"

SAMSUN - Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralandıktan sonra yaşam mücadelesini kaybeden Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi Samsun- Çarşamba Havalimanı'ndan alınarak konvoy eşliğinde Bafra'ya getirildi. Bafra Asri Mezarlık'ta ambulanstan alınarak askerlerin omuzunda gasilhaneye götürülürken anne Fatma Meşeci'nin feryatları yürekleri dağladı. Anne Fatma Meşeci, "Eve götürün benim yavrumu. Bu gece onunla yatayım" diyerek feryat etti. İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen anne Meşeçi'ye sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansa alınan anne Meşeci, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evlerine götürdü.

Şehit annesi: Bu gece onunla yatayım

Samsun, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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