Şehit annesi duygulandırdı: "Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük" - Son Dakika

Şehit annesi duygulandırdı: "Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük"

12.05.2021 20:26

- Şehit annesi duygulandırdı: "Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük" Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı Törende, kimi evladının başında ağıt yaktı kimi onsuz...

- Şehit annesi duygulandırdı: "Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük"

Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı

Törende, kimi evladının başında ağıt yaktı kimi onsuz geçireceği ilk bayramın acısını yaşadı

Şehit annesi Sebahat Eker, "Oğlumun acısı çok büyük ama gururu daha da büyük. Türkiye'de artık PKK bitsin" dedi

MERSİN - Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde şehit annelerinin gözyaşları hiç durmadı. Törende, kimi evladının başında ağıt yaktı kimi onsuz geçireceği ilk bayramın acısını yaşadı. Şehit annesi Sebahat Eker, "Oğlumun acısı çok büyük ama gururu daha da büyük. Türkiye'de artık PKK bitsin" dedi.

İçişleri Bakanlığının dün yayınladığı genelgeyle şehit aileleri Arife gününde ve bayramda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştu. Şehit aileleri de bugün çocuklarının mezarlarını ziyaret ederek, bir bayramı daha onlarsız geçirmenin üzüntüsünü yaşadılar. Şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ederken, İl Müftülüğünde görevli hocalarda Kuran-i Kerim tilaveti okudu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit ailelerini, protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı. 5 yıl önce Şırnak'taki operasyonda el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker, her bayramda çok kötü olduklarını belirterek, "Geliyoruz bakıyoruz, onun olmayışı çok acı. Ancak yapacak bir şey yok, Allah'ım onları şefaatine nail eylesin. Herkese teşekkür ediyorum bizimle sürekli ilgileniyorlar. Allah güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Allah teröristleri ıslah etsin yada perişan etsin" dedi.

"Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük"

3 yıl önce Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel ise bir bayramı daha çocuğundan ayrı yaşayacaklarını kaydederek, "Oğlum gerçekten vatanını çok seviyordu. Babası olaylardan dolayı oğlum gitme, asker olma derdi. Oda 'baba ben gitmesem, o gitmezse kim gidecek. Vatanımızı kim savunacak' derdi. Birgün önce oğlumla konuştum. Sadece 'anne nasılsın, iyi misin' diye sordu. Sesi o kadar kibardı, o kadar narindi ki oğlum babanı da ara dedim. Sabah oğlumun şehit olduğu haberi geldi. Ben o gece rüyamda başımda bombanın patladığını gördüm. Bütün mahallemizi pire basıyor. Sanki gökyüzünden melekler inmişti. Çünkü 'anne ben şehit olacağım, albayrağa sarılı geleceğim' diyordu. Bunu herkese konuşuyordu ve öyle oldu. Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük. Bizim oğlumuz şehit oldu. ya oğlumuz kötü yollara düşseydi, daha farklı ölseydi. O zaman daha fazla kahrolurdu. Bunun şerefi herşeyin üstünde" şeklinde konuştu.

" Kudüs'ü gördükçe biz burada bir tas su içemiyoruz"

Türkiye'de artık terörün bitmesini isteyen gözyaşlı anne, "Devletimizin, milletimizin birlik olmasını istiyoruz. Birde Kudüs için dünyanın artık bir araya gelmesini istiyorum. Çünkü onlar orada ağlarken biz burada bir tas su içemiyoruz. Bir şehit annesi olarak, orayı gördükçe bir tas su içerken benim ciğerim yanıyor. Onların hallerini görmek istemiyorum. Orada hayatını kaybeden çocuklara annenin sarılışı, feryadı çok kötü. Bir anne için bu dünyanın en zor şeyi. Artık herkes birleşsin ve biz kafirle çatışalım. Biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

Şehit annesi duygulandırdı: Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük
Şehit annesi duygulandırdı: Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük
Şehit annesi duygulandırdı: Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük
Şehit annesi duygulandırdı: Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük

Şehir Mezarlığı, Ramazan Bayramı, Mersin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit annesi duygulandırdı: 'Acısı çok büyük ama gururu daha da büyük' - Son Dakika


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