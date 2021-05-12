Şehit annesi duygulandırdı: "Geride 3 oğlum var, vatanım için onları da veririm" - Son Dakika

Tokat'ta Ramazan Bayramı öncesi şehit oğlunu kabri başında ziyaret eden Hayriye Laz, "Geride 3 oğlum var, vatanım için onları da veririm" dedi.

Tokat'ta tam kapanmadan muaf olan şehit yakınları, Ramazan Bayramı öncesi şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Erenler Şehitliği'nde aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Evlatlarının kabrine su döküp çiçek bırakan anne ve babalar duygusal anlar yaşadı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2008 yılında operasyona hazırlanırken silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Komando Onbaşı Bora Günceler'in (24) kabrini annesi ile birlikte teyzesi ziyaret etti. Şehit annesi Hayriye Laz (71), oğlunun mezarı başında dalgalanan Türk bayrağını okşayarak, "Oğlum bu bayrak uğruna şehit oldu. Bu bayrak dalgalandığı müddetçe bizim yavrularımızda rahat yatacak" dedi.

"3 oğlum var, vatanım için onları da veririm"

Laz, oğlunun 13 yıl önce şehit olduğunu belirterek, "Dua okuduk, anneler gününde ziyaretine gelememiştim. Oğlumdan özür diledim. Engelli olduğum için herkes getiremiyor. Bacımla birlikte geldik. Vatanımız için şehit oldu. Geride 3 oğlum var, vatanım için onları da veririm" diye konuştu.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda 2020 yılında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'i (29) de çocukluk arkadaşı mezarı başında ziyaret ederek dua okudu. Ramazan Bayramı'nın şehit aileleri için buruk geçtiğini ifade eden Samet Akgül, "Şehit ailelerinin bir tarafı tamamen eksik. Evlatlarını kaybeden anne ve babalar var. Onlar için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT