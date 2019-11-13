Şehit annesi Emine Güler:

Hatay Valiliği koordinesinde, Hatay Ceza İnfaz Kurumu tarafından şehit Gülşah Güler anısına düzenlenen ve 22 kurumun mücadele ettiği "15 Temmuz Şehitleri Gülşah Güler Kamu Futbol Turnuvası" sona erdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Hataylı Gülşah Güler adına Hatay Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final maçı öncesi saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehit Güler'in annesi Emine Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit kızının adının yaşatıldığı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Darbe girişimi gecesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan anne Güler, "15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın. 15 Temmuz bize çok acılar yaşattı. Gülşah benim çiçeğimdi, çiçeğimi kopardılar." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet takımları arasında oynanan turnuvanın final maçı, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından başlatıldı.

Turnuvada, rakibi Emniyet'i 2-0 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, kupanın sahibi oldu.

Programda ayrıca emeği geçenlere ve katkı sunanlara birer plaket verildi.