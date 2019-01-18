Şehit Annesi, Evinde Ölü Bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde, görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında 1993 yılında şehit olan polis memuru Erol Mühürcüoğlu'nun annesi 88 yaşındaki Sabahat Mühürcüoğlu, evinde ölü bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında 1993 yılında şehit olan polis memuru Erol Mühürcüoğlu'nun annesi 88 yaşındaki Sabahat Mühürcüoğlu, evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden Sabahat Mühürcüoğlu'ndan haber alamayan yakınları ve komşuları polis ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ekipler, kapının kilitli olması ve açan kimse olmaması nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verdi.



Ekipler, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait merdivenli araçla Mühürcüoğlu'nun ikamet ettiği eve balkon camından girdi.



Eve giren ekipler, Mühürcüoğlu'nu salon kısmındaki bir koltuğun üzerinde hareketsiz vaziyette buldu.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Sabahat Mühürcüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Mühürcüoğlu'nun cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti

Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti