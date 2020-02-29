Şehit annesi İdlib şehitlerinin annelerine seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit annesi İdlib şehitlerinin annelerine seslendi - Son Dakika

Şehit annesi İdlib şehitlerinin annelerine seslendi

6 saat önce

Kırşehirli şehit annesi Leyla Çelik, İdlib şehitlerinin annelerine seslenerek, "Vatan için gittiler hiç üzülmeyin.

Şehit annesi İdlib şehitlerinin annelerine seslendi, System.String[]

Kırşehirli şehit annesi Leyla Çelik, İdlib şehitlerinin annelerine seslenerek, "Vatan için gittiler hiç üzülmeyin. Bilin ki, bu çocuklar yaşıyorlar. Benim çocuğum da yaşıyor sizin çocuklarınız da yaşıyor. Allah, şehadet şerbetlerini kabul etsin" dedi.


Şehit oğlu Uzman Çavuş Zekariya Zencirli'nin fotoğrafının önünde video çeken ve paylaşan şehit annesi Leyla Çelik, "Gözün aydın oğlum, 33 kardeşin geliyor. Şehadet şerbetiniz kabul olsun" dedi.


İdlib şehitlerinin annelerine seslenen Leyla Çelik, "Üzülmeyin biz çocuk doğunca baş ucuna Kur'an koyarız, yürüyünce bayrak asarız, askere giderken kına yakarız. Vatan için gittiler hiç üzülmeyin. Bilin ki, bu çocuklar yaşıyorlar. Benim çocuğumda yaşıyor sizin çocuklarınız da yaşıyor. Allah, şehadet şerbetlerini kabul etsin. Başımız sağ olsun, hepimize ateş düştü iki gündür uyuyamıyorum. Ateş düştüğü yeri yakar biliyorum. Ciğerim hala yanıyor. O ateş sönmüyor. O yanan köz bizimle gidecek. Şehit annelerine diyorum; dualarınızı eksik etmeyin. Allah, sabrınızı versin. Başınız sağ olsun vatan sağ olsun" dedi. - KIRŞEHİR

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22 Kaynak: İHA
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