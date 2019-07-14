Son Dakika Haberleri: Şehit annesi istedi, vali hemen talimat verdi
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Şehit annesi istedi, vali hemen talimat verdi

13 saat önce

Amasya'da şehit annesi Hanım Çemrek'in eksik olan dişlerini yaptırmak istediğini belirtmesi üzerine Vali Osman Varol hemen talimat verdi.

Şehit annesi istedi, vali hemen talimat verdi, System.String[]
Amasya'da şehit annesi Hanım Çemrek'in eksik olan dişlerini yaptırmak istediğini belirtmesi üzerine Vali Osman Varol hemen talimat verdi.

Amasya Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında valilik bahçesinde şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenledi. Yemeğin ardından masaları tek tek gezerek bir istekleri olup olmadığını soran Vali Osman Varol'a şehit annesi Hanım Çemrek'in eksik dişlerini yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vali Varol, "Not alın hemen. Tamam yardımcı oluruz ne demek. Lafı mı olur. Not alın yardımcı olalım" diye görevlilere talimat verdi.

Vali Varol'dan eksik olan dişlerinin yaptırılmasını isteyen Hanım Çeyrek, Van Çatak'ta şehit olan oğlu Barış Çemrek'in resmini ise yanından hiç ayırmayarak, "Diş yaptıracağız. Barış Çemrek, baksana burada Barış'ım. Bekardı" şekilde konuştu. - AMASYA
Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
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