Son Dakika Haberleri: Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi
Son Dakika Genel Haber

Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi

12 saat önce

Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdiAMASYA - Şehit annesi Hanım Çemrek eksik olan dişlerini yaptırmak istediğini Vali Varol'a söyledi.

Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi
AMASYA - Şehit annesi Hanım Çemrek eksik olan dişlerini yaptırmak istediğini Vali Varol'a söyledi. Vali Varol hemen talimat vererek, "Not alın, yardımcı olalım" dedi.
Amasya Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında valilik bahçesinde şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenledi.
Yemeğin ardından masaları tek tek gezerek bir istekleri olup, olmadığını soran Amasya Valisi Dr. Osman Varol, şehit annesi Hanım Çemrek'in eksik dişlerini yaptırmak istediğini söylemesi üzerine Vali Varol, "Not alın hemen. Tamam yardımcı oluruz ne demek. Lafı mı olur. Not alın yardımcı olalım" diye görevlilere talimat verdi.
Vali Varol'dan eksik olan dişlerinin yaptırılmasını isteyen Hanım Çeyrek, Van Çatak'ta şehit olan oğlu Barış Çemrek'in resmini ise yanından hiç ayırmayarak: "Diş yaptıracağız. Barış Çemrek, baksana burada Barış'ım. Bekardı" şekilde konuştu.
Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi
Amasya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit annesi istedi, Vali Varol talimat verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]