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Şehit annesi, oğlunun adı verilen kütüphane açılışında duygulandı

1 saat önce

ŞIRNAK'ta 5 yıl önce vatani görevini yaparken nöbet kulübesinde arkadaşı tarafından kazayla vurularak şehit olan Gaziantepli er İsa Karakaş'ın ismi, Silopi ilçesinde 23 Nisan İmam Hatip Orta Okulu'nda kurulan kütüphaneye verildi.

Şehit annesi, oğlunun adı verilen kütüphane açılışında duygulandı, System.String[]


ŞIRNAK'ta 5 yıl önce vatani görevini yaparken nöbet kulübesinde arkadaşı tarafından kazayla vurularak şehit olan Gaziantepli er İsa Karakaş'ın ismi, Silopi ilçesinde 23 Nisan İmam Hatip Orta Okulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışına katılan şehidin annesi Fatma Karakaş, duygulu anlar yaşadı.
Silopi'deki 23 Nisan İmam Hatip Orta Okulu bünyesinde kütüphane kuruldu. Kütüphaneye, 2014'te vatani görevini yaptığı Şırnak'ta konuşlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda, nöbet tuttuğu sırada arkadaşının silahının kazayla ateş almasıyla yaralandıktan 21 ay sonra tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Aralık 2015'te şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi verildi. Kütüphanenin açılış törenine Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, şehidin annesi Fatma Karakaş ve çok sayıda davetli katıldı. Girişinde oğlunun özgeçmişi ve fotoğrafı bulunan kütüphaneyi dolaşan şehit annesi Fatma Karakaş, duygulu anlar yaşadı.
Oğlu adına kütüphane açıldığı için gurur duyduğunu ifade eden anne Karakaş, "Şehit annesi olmak anlamlıdır, anlatılamaz. Acısı çok büyük, hiç dinmiyor. Unutamıyorsun, hep seninle yaşıyor. Biz de onunla birlikte o toprağın altına girdik. Kütüphanenin burada açılması, çocukların eğitim görmesi, onun isminin yaşatılması anlatılmaz bir duydu. Çok onur verici" dedi.
Açılışın ardından 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Candaş, şehit annesi Fatma Karakaş'ın elini öpüp, Türk bayrağı hediye etti.

- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
İsa Karakaş, Şırnak, Güncel
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