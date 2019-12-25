Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor - Son Dakika

Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in annesi Şemsi Çiçek, oğlunun isminin mahallerindeki bir okula verilmesini istiyor.

Şehit annesi oğlunun isminin okula verilmesini istiyor, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in annesi Şemsi Çiçek, oğlunun isminin mahallerindeki bir okula verilmesini istiyor.


Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Şemsi Çiçek, oğlunun polisliği severek yaptığını ve vatanı için şehit olduğunu belirterek, "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. Kayseri'de öğretmenliği kazandı ama gitmedi. Ağabeyi gibi polis olmayı istedi. Oğlumun ismi Kayseri'de bir kütüphaneye verildi. Ama ben doğduğu yer olan Arıtaş Mahallesi'nde bir okula ya da öğrenci yurduna şehit çocuğumun isminin verilmesini istiyorum. Hükümetimizden hiçbir şey istemiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sadece çocuğumun ismi bir okula verilirse yeter. Evimize yakın öğrenci yurdu yapıldı. Oraya ismini verseler, gelip giderken bakarım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Şemsi Tebrizi, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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