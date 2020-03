Şehit annesi, oğlunun

Bursa'da polis motosikleti ile taksinin çarpışması sonucu şehit olan ve organlarıyla 5 kişiye hayat veren polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, kendisini 1,5 yıldır oğlunun "organ kardeşleri"yle buluşmaya hazırlıyor.

Kırşehir Aşık Paşa Mahallesi'nde eşi Tuncer Yılmaz ile yaşayan şehit annesi, sağlığı el vermemesi ve kendini psikolojik olarak hazır hissedememesi nedeniyle şehidinin organlarının yaşadığı kişileri yaklaşık 1,5 yıldır göremiyor.

Kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin nakledildiği Ankara ve Bursa'daki 5 kişiyi oğlunun "organ kardeşleri" olarak adlandıran Yılmaz, şimdilik sadece sosyal medya ve telefonla görüştüğü kişilerin sağlığında bir olumsuzluk yaşanmaması için de görüşmeyi hep erteliyor.

Oğlunun şehit olması ve organlarının bağışlanmasından sonra yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Sevgi Yılmaz, acısını Hayrettin'in odasında sakladığı elbiselerini öpüp koklayarak dindirmeye çalıştığını söyledi.

"Onlarla da buluşacağım"

Yılmaz, "Oğlum benim gözümde iki kere şehit oldu. Birincisi vatan için görevini yaparken, ikincisi kendi vasiyeti üzerine organlarıyla 5 kişiye can vererek. Bir anne olarak benim için zordu ama vasiyeti olduğu için kabul ettik. Hepsi ayrı ayrı benim canlarım, ciğerlerim. İnternet üzerinden organlarının yaşadığı kişilerle görüşüyoruz. Kendimi hazır hissedemediğim için onları ziyarete gidemedim. Ama illa ki gidip göreceğim. Onlarla buluşacağım." dedi.

Kalbinin verildiği gençle telefonda görüştüğünü anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gelmek istediler ama organ bağışı çok riskli bir iş. Çocuğun sağlığını da düşünerek, heyecanlanır diye kabul etmedim çünkü atan nefesi de benim oğlumun nefesi. Biraz daha sabretmek istediğimi söyledim Abdullah'ıma. 'Sonra ben ziyaretine geleceğim, daha sonra da sen istersen gelebilirsin' dedim."

Oğlunun böbreği nakledilen kızın her cuma kendisini aradığını dile getiren Sevgi Yılmaz, "Böbreğinin takıldığı kızımız her cuma günü ağlayarak arar. 'Kur'an okurken sağ böbreğimi tutarak kardeşim için de okuyorum' der. Bunlar o kadar güzel o kadar mutluluk verici şeyler ki. Maneviyat çok önemli. Oğlum da maneviyata çok düşkündü, ince fikirliydi, düşünceli bir çocuktu. Sağlığı konusunda da çok hassastı. Eminim ki her nefes aldıklarında oğlum onları duyuyor, görüyor ve mutlu oluyor." diye konuştu.

Şehit oğlunun organ bağışı konusunda çığır açtığını, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün onun adına kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, çok sayıda kişinin bu kampanyaya katıldığını, akrabalarından en az 30 kişinin de organlarını bağışladığını söyledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, polis motosikleti ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Ekim 2018'de şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın organları bağışlanarak 5 hastaya nakledilmiş, şehidin naaşı memleketi Kırşehir'de toprağa verilmişti.