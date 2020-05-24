Şehit annesi unutulmadı - Son Dakika

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret etti. 17 yıldır evlat acısı çeken anne Azize Günay, oğlunun mezarınında dualar etti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı Hamur ilçesindeki evinde ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek şehit annesinin bayramını kutladı. Oğlunun meslaktaşlarına teşekkür eden anne Azize Günay, daha sonra Yıldırım Günay'ın mezarına koştu. Acılı anne Aziziye Günay, oğlunun mezarı başında dua edip, Kuran'ı Kerim okudu.