Şehit annesi ve babası,

Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen "Kitap Okuma Saati" etkinliğine katıldı.

Bengi Projesi kapsamında yapılan kitap okuma saatlerine katılan Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, okuma saatinin ardından öğrencilerle kitap okumanın faydaları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.



Söyleşinin ardından Bigadiç'li Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in anne ve babası Arife-Tezcan Dinçer öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce basımı yapılan öğrencilerin yazdığı şiirlerden oluşan "Şiir Sepetim" adlı kitap hediye etti.