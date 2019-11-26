Şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 2 çocuğu şehit, 2 çocuğu da gazi olan Canı Çoruh (70), evlerinin yolu kötü olduğu için torunlarının rahat okula gidemediklerini belirterek, yetkililerden yolunun onarılmasını istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde 2011 yılında yapımı devam eden karakolda görev yapan güvenlik korucuları Seyhan ve Resul Çoruh kardeşler, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Olayın ardından şehit kardeşlerin ailesi Yüksekova ilçe merkezine taşınarak yaşamlarını burada sürdürmeye başladı. Uzun süredir Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Canı Çoruh, evlerinin yolu kötü olduğu için torunlarının rahat okula gidemediğini, yetkililerden yolunun yapılması talebinde bulundu. Kış aylarında yağan karla yolların çamurla kaplandığını anlatan Çoruh, torunlarının bu nedenle okula gidemediğini anlattı.

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