Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı

13.05.2021 10:59

Son dakika gelişmesine göre - Şehit annesi yürekleri dağladı Afrin'de şehit düşen Sergen Pamukçu'nun annesi Seliz Pamukçu, "oğlum bana 'yarın sana komutanlarım gelirse sakın ağlayıp üzülme, başını dik tut şehitler ölmez'" dedi diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

- Şehit annesi yürekleri dağladı

HATAY - Afrin'de şehit düşen Sergen Pamukçu'nun annesi Seliz Pamukçu, "oğlum bana 'yarın sana komutanlarım gelirse sakın ağlayıp üzülme, başını dik tut şehitler ölmez'" dedi diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

2018 yılında Afrin'de şehit düşen Sergen Pamukçu'nun annesi Şeliz Pamukçu, oğlunun mezarı başında herkesin yüreklerini dağlayan duygusal anlar yaşadı. Şehit annesi Pamukçu, "Benim küçük oğlum Afrin'de şehit oldu. Benim oğlum askere isteyerek ve severek gitti, vatanseverdi. Beni şehit olmadan 1 gün önce aradı ve Afrin'e iyi ki gittiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

'YARIN SABAH KAPINA GELİRLERSE AĞLAMA ANNE'

Şehit olmadan 1 gün önce oğluyla konuştuğunu belirten Pamukçu, "Oğlum bana, 'Yarın sana üst komutanlarım gelirse sakın ağlayıp üzülme. Siz rahat edin diye buralardayız. Teröristler öyle bir mağaralar yapmış ki hepsini keşfettik bizi görünce kaçıyorlar. Biz oldukça sakın korkmayın. Yarın sana şehit haberimi verirlerse sakın üzülme, başını dik tut, şehitler ölmez' dedi" açıklamalarında bulundu

'ADIMI DAĞLARA YAZDIRMAK İSTİYORUM'

Adını dağlara yazdırmak isteyen bir oğlu olduğunu söyleyen Pamukçu, "Oğlum telefonda, 'Adımı dağlara yazdırıp, tarihe geçeceğim. Tüm Türkiye'nin askerini ben kurtaracağım, senin evine gelmeyen kalmayacak' dedi" cümlelerine yer verdi.

'BİZ BÖYLE BİR KAHRAMAN GÖRMEDİK'

Ertesi gün kapılarına askerlerin geldiğini söyleyen şehit annesi Pamukçu, "Evet, ertesi gün komutanlar geldi, çok şaşırdım. Ağlayarak 'niye geldiniz' dedim. Komutanımız, 'biz böyle bir kahraman, böyle bir şehit görmedik. Kahramanımız şehit oldu' dedi ve elimi öptü. Üzüldüm ama oğlum bana ağlama demişti, dayanamadım" dedi.

Oğlunun şehit olma anını da anlatan Pamukçu, Gece çok çatışma olmuş. Orada ilk benim oğlum teröristleri görmüş ve ateş açmış. O çatışmada benim oğlum sabaha karşı, sabah ezanında vurulmuş. Bayağı bir mücadele etmiş ve helikoptere kaldırılmış. Orada bütün komutanlarının sorularına bilinçli bir şekilde cevap vermesine rağmen şehit düşmüş. Şehit düşmeden önce komutanlarına, 'Anneme, aileme sahip çıkın' demiş ve Kelime-i Şehadet getirerek vefat etmiş" ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Pamukçu, konuşmasının sonunda ise Bütün askerlere duacı olduğunu, bu ülkenin onlar sayesinde ayakta durduğunu ve şehit olan her askerin bu vatanda çok büyük bir emeği olduğunu dile getirdi.

Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı

Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Şehit annesi yürekleri dağladı - Son Dakika


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