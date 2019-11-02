Şehit annesinden duygulandıran sergi

Ressam Feray Gül, 2011'de şehit olan oğlunun da portresini resmettiği ilk resim sergisini Altındağ Belediyesinin de destekleriyle Hamamönü Sanat Galerisi'nde açtı. Zor günler geçirdiğini ifade eden şehit annesi, resim yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini belirtti.



Ocak 2011'de gece eğitim uçuşu sırasında, Ankara Tulumtaş Köyü yakınına düşen askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül'ün annesi ilk kişisel resim sergisini Altındağ Belediyesi Hamamönü Sanat Galerisi'ni Altındağ Belediyesinin destekleriyle açtı.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın da katıldığı sergi açılışında konuşan ressam Feray Gül, "Oğlum 2011 yılı Ocak ayında şehit oldu. Yeni evliydi, hayatının baharındaydı, çok gençti. Ondan yaklaşık 9 ay sonra ise eşimi toprağa verdim. Çok büyük acılar yaşadım. Bir süre hayattan koptum. Artık yaşayamam, hayat benim için de bitti derken, resim yapmaya başladım. Gençlik yıllarımda böyle bir merakım vardı, yeteneğim de vardı. Yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladım. Resim bana terapi oldu. Fırçalar ve boyalar sayesinde kendimi rehabilite ettim. Acılar, kayıplar asla unutulmuyor ama ben resim sayesinde hayata yeniden tutundum" dedi.



Başkan Balcı'dan büyük destek



İlk kişisel resim sergisini Hamamönü'nde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu da söyleyen Feray Gül, "Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya yakın ilgisi için çok teşekkür ederim. Kendisiyle Mayıs ayında, anneler gününde şehitlikte tanışmıştık. Şehit aileleriyle, anneleriyle yakından ilgilendi. O zaman bana sergi açma önerisinde bulunmuştu. Yapabilir miyim acaba diye düşünüyordum. Bana moral ve destek de verdi. Burada sergi açmam için çok yardımcı oldu. Resim yapmaya ve yeni sergiler açmaya devam edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı.



Şehit aileleri bize emanet



Şehit annesinin eserlerini Hamamönü'nde ağırlamanın kendileri için de büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Balcı ise "Şehidimizin annesi, bizim de annemiz.Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanet Evladının acısını resim sayesinde biraz olsun hafifletmeyi başaran değerli annemize, destek olabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Serginin 6 Kasım gününe kadar açık kalacağını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, herkesi bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet etti. - ANKARA