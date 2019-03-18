Son Dakika Haberleri: Şehit Annesinden Duygulandıran Sözler

Şehit Annesinden Duygulandıran Sözler

28 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan şehit annesi Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarında dua ederken yanına gelen komutana, "Özlüyorum hem de çok" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Annesinden Duygulandıran Sözler, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan şehit annesi Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarında dua ederken yanına gelen komutana, "Özlüyorum hem de çok" diyerek gözyaşı döktü.

Çorlu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, şehit aileleri ve ilçe sakinleri katıldı. Çelenklerin şehitlik abidesine konulmasından sonra saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakamı Cafer Sarılı şehitlik defterini imzalayıp, törene katılanlarla birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Törene katılan şehit aileleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÖZLÜYORUM HEM DE ÇOK'

Oğlu Ahmet Çelekoğlu, 25 yıl önce Bingöl'ün Kiğı ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Hazel Çelenkoğlu, evladının mezarı başında dua okurken, yanına gelen komutana, "Özlüyorum hem de çok" diyerek gözyaşı döktü. Oğlunun mezarına bırakılan bir karanfili eline alan Hazel Çelekoğlu, tören boyunca çiçeği elinde taşıdı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

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