Şehit annesini 'FETÖ' yalanıyla dolandıran sanığa, 9 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit annesini 'FETÖ' yalanıyla dolandıran sanığa, 9 yıl hapis cezası - Son Dakika

Şehit annesini 'FETÖ' yalanıyla dolandıran sanığa, 9 yıl hapis cezası

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de şehit annesi Havva Gündoğmuş'u (70) telefonla arayarak, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmasında el konulacak' yalanıyla 116 bin lira dolandıran Yusuf Yeşilyurt, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Şehit annesini 'FETÖ' yalanıyla dolandıran sanığa, 9 yıl hapis cezası, System.String[]

ESKİŞEHİR'de şehit annesi Havva Gündoğmuş'u (70) telefonla arayarak, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmasında el konulacak' yalanıyla 116 bin lira dolandıran Yusuf Yeşilyurt, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada, sanığın ıslah olmayan kişilik yapısına sahip olması nedeniyle indirim yapmadı.

Dolandırıcılık olayı, 2018 yılınınTemmuz ayında yaşandı. Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan Onbaşı Ali Alay'ın ablası, 1995 yılında Hatay'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdar Gündoğmuş'un annesi olan Havva Gündoğmuş'u ev telefonundan arayan Yusuf Yeşilyurt kendisini 'Başkomiser İskender Büyükbaş' olarak tanıttı. Yaşlı kadına, banka hesabında bulunan 116 bin liraya, FETÖ soruşturmasında el konulacağını söyleyerek, parayı çekip kendisine vermesini istedi. Böylelikle paranın 'devlet güvencesinde olacağını' söyleyen Yeşilyurt'a Havva Gündoğmuş inandı. Bankadan çektiği parayı, buluştuğu Yusuf Yeşilyurt'a verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şehit annesi, polise şikayette bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede Yusuf Yeşilyurt'u yakaladı. Şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklu yargılanan Yeşilyurt, bugün görülen karar duruşmasına Tekirdağ Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İstanbul'da oturduğunu, o dönem Eskişehir'deki bir asker arkadaşını ziyarete geldiğini anlatan Yeşilyurt, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

'ŞEHİT ANNESİ OLDUĞUMU SÖYLEDİM'

Şehit annesi Havva Gündoğmuş ise Yeşilyurt'u teşhis ederek, şöyle konuştu:

"Ev telefonum çaldı, 'Senin bankada paran var' dedi. 'Şehit ailesi misin?' diye sordu. Ben de şehit annesiyim dedim. Bunu konuşurken biliyordu. Bankada param olduğunu biliyordu. Parayı çekmemi istedi. Başkomiser olduğunu söyleyerek, beni korkuttu. Tutuklanırım diye endişe ettim. Parayı bankadan çektim. Kimseye bir şey söyleme dediği için kimseye bir şey demedim. Parayı çektim, arkamdan koşarak geldi.'Devlet bankasına bu parayı yatıracağız, paranda el izi alacağız' dedi."

9 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Yeşilyurt'u 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıl hapis ile 233 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada, sanığın pişmanlık göstermemesi, ıslah olmayan kişilik yapısına sahip olması ve yeniden suç işleyeceği kanaatine varması nedeniyle indirim yapmadı.

KARDEŞİ VE OĞLU ŞEHİT

Eskişehir'de oturan Havva Gündoğmuş'un kardeşi Onbaşı Ali Alay Kıbrıs Harekatı'nda, oğlu Jandarma Çavuş Serdar Gündoğmuş ise 1995 yılında Hatay Yaydağı bölgesinde şehit olmuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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