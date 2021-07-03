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Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi - Son Dakika

Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi

03.07.2021 10:52

1996 yılında Hakkari'de görev yaparken patlayan mayın sonucu şehit düşen Şefik Uçak'ın memleketi Adana'ya giden gençler, Uçak'ın annesinin dileğini yerine getirdi. Köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikildi. Uçak'ın annesi, "Bayrak her dalgalandığında oğlum yeniden doğmuş gibi oluyor. Bir ricam daha var, 4 yetime bakıyorum burada yol yok. Bir yol yapılırsa çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.

Hakkari Yüksekova ilçesinde 1996 yılında yaşanan mayın patlaması sonucu 3 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Şehit Şefik Uçak'ın memleketi Adana'da gençler, şehidin anısına köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikerek şehit annesinin dileğini gerçeğe dönüştürdü.

Bir annenin dileği gerçek oldu! 25 yıl önce şehit olan oğlu için köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi

"HERKES ŞEHİDİMİZİN ANISINA DİKİLEN BAYRAĞI GÖRSÜN"

Şehit annesini ziyaret eden gençlere öncülük eden Serhat Çetin, memleketin gururu olan şehidin annesinin dileğini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Çetin, "Şehit anamızın oğlunun Şehit Şefik Uçak abimizin anısını yaşatmak için köyün gençleri olarak annemizden izin aldık, bayrak dikme kararı aldık. Köyümüzün dağına 12 metre uzunluğunda bayrak direğimizle 6'ya 4 metre kare bayrağımızı dalgalandırdık. Kozan kaymakamımız sağ olsun destek oldu. Şehidimizin kabri başında var ama köyün en tepesinde olsun istedik. Herkes görsün bayrağımız dalgalansın soranlar şehidimizin anısına bilsin istedik" diye ifade etti.

Bir annenin dileği gerçek oldu! 25 yıl önce şehit olan oğlu için köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi

"SANKİ YAVRUM DOĞMUŞ GİBİ OLUYOR"

Şehit annesi Necile Uçak ise oğlu adına yapılan bu davranışın kendisini çok duygulandırdığını söyleyerek, "Oğlum şehit olacağını hep söylerdi. Dört evladım var. Oğlum Şefik hep şehit olacağım derdi. Bende onunla gurur duyuyorum. Mayın patlaması ile şehit oldu. Ben onun hayali ile yaşıyorum. Anneler gününde Kozan belediye başkanımız kabri başına bayrak dikti çok mutlu etti. Şimdide gençlerimiz köyümüzün başında dalgalandırdı. Kimsem yok uğraşacak, Serhat oğlum her şeye koşuyor. Bayrak dalgalandıkça duygulanıyorum, yavruma bir şey yapılınca sanki yeniden yavrum doğmuş gibi oluyor" dedi.

Bir annenin dileği gerçek oldu! 25 yıl önce şehit olan oğlu için köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi

YOL RİCA ETTİ

Kozan Kaymakamı'na desteği ve şehide sahip çıkmasının kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Şehit Annesi Necile Uçak, "Oğlumun içine doğmuştu, ben batıya gitmem diyordu. 'Doğuya gideceğim terörist avlayacağım' derdi. oğlumun içine doğmuş hep. Bir ricam şehidimin hatırı varsa, bizim köyümüzün tepesine bayrak dikildi bir de yolu olursa mutlu olurum. Burada ulaşım yok 4 yetime bakıyorum onlar için bayrak için yol ve dolmuş olursa köyümüze ben hepsine minnettar olurum" diye konuştu.

Bir annenin dileği gerçek oldu! 25 yıl önce şehit olan oğlu için köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi

Türk Bayrağı, Şehit, Mayın, Uçak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi - Son Dakika


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