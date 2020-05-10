Şehit annesinin hüzünlü Anneler Günü - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Aytekin Kuru'nun annesi Esma Kuru, Anneler Günü'nde evladının kabrini ziyaret etti.



Baba Süleyman Kuru ile birlikte bahçelerinden topladıkları gülleri şehit oğullarının kabrine bırakan şehit annesi göz yaşlarını tutamadı.



Anne Esma Kuru oğlunun kabri başında dualar ederek konuşamadı derin derin nefes almaya çalıştı.



Baba Süleyman Kuru, oğullarının her yıl Anneler Günü'nde annesini arayarak gününü kutladığını belirterek, "Oğlumun şehit olduğu gün saat 23.30'da beni arayıp iyi olduğunu söylemişti. Son görüşmemizden dakikalar sonra hain Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Parmağındaki yüzükten şehit oğlumu bulduk. Oğlum şehit olduğu için gururluyum. Ama acısına dayanmak çok zor. Peygamberimize komşu oldu. Bu da bizim kaderimiz. Analar üzülmesin ama bu da kaderimizmiş. Rabbim tüm annelere sabır versin. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.



Mezarı başında oğluna dualar eden Kuru ailesi duygusal anlar yaşadı. - ADANA