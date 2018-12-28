Şehit Annesinin İmdadına Maçka Belediye Başkanı Koçhan Yetişti
1 saat önce
Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.
Trabzon
'un Maçka
ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.
Son olarak Maçka'ya bağlı Bakılı Mahallesinde şehit jandarma er Hasan Yiğit
'in annesi Fatma Yiğit
evinde rahatsızlandı. Kar
yağışı nedeniyle mahalleye ambulans ulaşamazken, Belediye Başkanı Koray Koçhan, kendi makam aracını göndererek 80 yaşındaki şehit annesi Fatma Yiğit'in ambulansa ulaşmasını sağladı. Maçka Belediyesi personelinin evine zor ulaştığı Fatma Yiğit'i sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Hastaneye kaldırılan Fatma Yiğit, yapılan müdahalenin ardından Karadeniz
Teknik Üniversite Farabi
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Belediye Başkanı Koçhan, "Bakımlı mahallemizden şehidimizin Hasan Yiğit'inin annesi Fatma teyzemizin evinde rahatsızlaştığı ambulansın mahalleye ulaşamadığı haberi geldi. Belediye araçlarımızın diğer mahallelerde çalışma yaptığını öğrendim. Hemen kendi makam aracımızı ve personelimiz göndererek Fatma teyzemizin ambulansa ulaşmasını sağladık. Çok şükür Fatma teyzemizin sağlık durumu iyi. Şu anda yaptığımız çalışmalar ile kapalı yolumuz kalmadı. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır" dedi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:25 Kaynak: İHA
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