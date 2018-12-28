Son Dakika Haberleri: Şehit Annesinin İmdadına Maçka Belediye Başkanı Koçhan Yetişti

Şehit Annesinin İmdadına Maçka Belediye Başkanı Koçhan Yetişti

1 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.

Şehit Annesinin İmdadına Maçka Belediye Başkanı Koçhan Yetişti, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.

Son olarak Maçka'ya bağlı Bakılı Mahallesinde şehit jandarma er Hasan Yiğit'in annesi Fatma Yiğit evinde rahatsızlandı. Kar yağışı nedeniyle mahalleye ambulans ulaşamazken, Belediye Başkanı Koray Koçhan, kendi makam aracını göndererek 80 yaşındaki şehit annesi Fatma Yiğit'in ambulansa ulaşmasını sağladı. Maçka Belediyesi personelinin evine zor ulaştığı Fatma Yiğit'i sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Hastaneye kaldırılan Fatma Yiğit, yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversite Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Koçhan, "Bakımlı mahallemizden şehidimizin Hasan Yiğit'inin annesi Fatma teyzemizin evinde rahatsızlaştığı ambulansın mahalleye ulaşamadığı haberi geldi. Belediye araçlarımızın diğer mahallelerde çalışma yaptığını öğrendim. Hemen kendi makam aracımızı ve personelimiz göndererek Fatma teyzemizin ambulansa ulaşmasını sağladık. Çok şükür Fatma teyzemizin sağlık durumu iyi. Şu anda yaptığımız çalışmalar ile kapalı yolumuz kalmadı. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:25 Kaynak: İHA

Fatma Yiğit, Kar, Maçka, Güncel
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