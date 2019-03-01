Son Dakika Haberleri: Şehit Annesinin "İsim" Mutluluğu

Şehit Annesinin "İsim" Mutluluğu

7 dakika önce

Sivaslı şehit özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, kentte yapımı tamamlanacak bir okula verilecek.

Şehit Annesinin
Sivaslı şehit özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, kentte yapımı tamamlanacak bir okula verilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Medicana Hastanesi'nde tedavi gören şehit annesi Şemsi Yurtoğu'nu ziyaret etti. Ziyarette şehit annesinin oğlunun isminin yaşatılması konusunda talebinin bulunduğunu anımsatan Ayhan, yapımı tamamlanacak bir okula şehit Hakan Yurtoğlu'nun isminin verileceğini söyledi.

Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu, AA muhabirine, talebinin yerine getirilmesi için söz veren Vali Ayhan ile Milletvekili Yılmaz'a teşekkür etti. Verilen sözün kendisini sevindirdiğini belirten Yurtoğlu, "Verilen söz beni mutlu etti, kendime geldim. Her okulda bir şehidimizin isminin yaşatılması ne güzel. Bunları görünce oğlumun isminin bir okula verilmemesi beni üzüyordu. Şimdi oğlumun ismi de bir okula verilecek, o mutlu günü bekliyorum. İnşallah açılışa da katılacağım." dedi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da şehitlerin isminin yaşatılması talebini dernek olarak sürekli gündeme getirdiklerini belirterek, "Eğitim kurumlarında bir şehidin biyografisini okuduğunuz zaman o şehidin bir mücadele içerisinde olduğunu, gerçekten bu vatan için canını feda etmekten çekinmeyerek o kurşunlara kendini siper ettiğini görüyorsunuz." dedi.

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici görevle Nusaybin'e giden Hakan Yurtoğlu,1 Nisan 2016'da, terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra şehit düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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