Şehit arkadaşlarını 24 yıl sonra andılar - KONYA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 24 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selahattin Karaman, arkadaşları tarafından memleketi Konya'nın Kadınhanı ilçesinde anıldı.

Kayseri Hava İndirme Tugayı Komando Tabur Komutanlığında görevliyken, 1995'te Uludere ilçesi Işıkveren mevkisinde çıkan çatışmada 24 yaşında şehit düşen, evli ve bir çocuk babası Karaman için, ilçede anma programı düzenlendi.

Şehidin Şırnak'ta birlikte görev yaptığı, farklı illerden gelen 50 arkadaşı, mezarı başında dua etti.

Karaman'ın ailesi ve yakınlarıyla da görüşen görev arkadaşları, acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.

Geceyi ilçede geçiren grup, sabah şehit Karaman'ın kabrini tekrar ziyaret ettikten sonra Kadınhanı'ndan ayrıldı.