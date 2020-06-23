Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti - Son Dakika

Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan, Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı kendi elleri ile dikip suladı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan, Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı kendi elleri ile dikip suladı.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 30 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Samsunlu polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu. 2 yıldır Diyarbakır'da görev yapan 31 yaşındaki Atakan Arslan, arkasında gözü yaşlı eşini ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan'ı bırakmıştı.


İlkadım Belediyesi, bugün Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte pistte bulunan alanlara yeni ağaçlar ekilerek bu ağaçlara son zamanlarda şehit olan Samsunlu polislerin adı verildi. Samsun'un son şehidi olan Atakan Arslan'ın adı da yeni dikilen bir çam ağacına verildi. Atakan Arslan'ın isminin verildiği ağacı şehidin 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan beraber dikerek, suladılar.


Şehidin minik kızı ağacın dikilmesinin ardından pistte akülü araba sürmek istedi. Alanda görevli olan bir polis memuru minik Eylül'ü alarak akülü araba ile gezdiler. Minik Eylül, babasının meslektaşıyla geçirdiği vakitte yüzündeki gülümseme eksik olmadı.


İlkadım Belediyesi'nden şehitlere anlamlı vefa


İlkadım Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, bu anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.


Şehit ve şehit ailelerinin İlkadım Belediyesi için her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise şunları söyledi:


"Bu pandemi sürecinde 2 yiğidimizi şehit verdik. Belediye olarak çözüm merkezimizde şehit ailelerine ve yakınlarına yardım etmek üzere bir kişiyi sorumlu yaptık. Şehit yakını olarak kim gelirse gelsin orada oturuyor, görevlimiz de şehit yakınının işlerini hallediyor. Çünkü onlar bizim için canlarını verdiler. Kurslarımızdaki kadınlarla sohbet ettim. Her görüşten kadın vardı. 'Sizlerden bir taneniz vatanınızı terk eder misiniz?' diye sorduğumda hepsi 'terk etmeyiz' dediler. Bunu bizim kadınlarımıza dedirttiren Nene Hatunların, Kara Fatmaların tarihimizde olmasıdır. Biz şehitlerimizi 1 fidan ile yaşatmaya çalışacağız. Ama bizim şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti payidar olduğu sürece hep yaşayacaktır." - SAMSUN

Atakan Arslan, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 21:13 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli 20:38 Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:18 HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Arslan'ın minik kızı babasının adını taşıyan ağacı dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]