Şehit Asım Türkel'in adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Asım Türkel'in adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak

6 saat önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in adı, memleketi Mersin'deki bir okulda inşa edilen kütüphaneye verildi.

Şehit Asım Türkel'in adı Mersin'de kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in adı, memleketi Mersin'deki bir okulda inşa edilen kütüphaneye verildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulunda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphaneye, 2 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in adı verildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kütüphanenin açılışında, tüm güvenlik güçlerinin vatan-millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyduğunu belirtti.

Türk milleti olarak şehitleri asla unutmayacaklarını aktaran Su, "Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kahraman şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Şehidin babası Hasan Türkel de kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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