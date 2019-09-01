Son Dakika Haberleri: Şehit asker arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiler
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Şehit asker arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiler

2 saat önce

1995 yıllarında vatani görevini yapan erler, o dönem şehit düşen asker arkadaşları ile komutanlarını Konya'daki mezarları başında andı.

Şehit asker arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiler, System.String[]

ŞIRNAK'ta 1993- 1995 yıllarında vatani görevini yapan erler, o dönem şehit düşen asker arkadaşları ile komutanlarını Konya'daki mezarları başında andı.

1'inci Komando Tugay Komutanlığı Hava İndirme ve Komando Eğitim Taburu'nda, 1993 ile 1995 yılları arasında vatani görevlerini yaparken, Şırnak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılan 115 asker, 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya geldi. 'Gökyüzü Kartalları' adlı grubu oluşturan askerler, o dönem şehit  düşen asker arkadaşlarını ve komutanlarını mezarlarını ziyaret edip, anmaya başladı. O dönemde vatani görevini yapan 50 kişi, komando kıyafetleriyle bugün Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Şehit Uzman Onbaşı Selahattin Karaman ve Ilgın ilçesindeki Piyade Komando Er Hacı Mehmet Yavuz'un mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Grubun temsilcisi Ahmet Çoruh, o dönem aralarında komutanların da olduğu 10 şehit verdiklerini belirterek, "Bizler 1993 ile 1995 yılları arasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı Hava İndirme ve Komando Eğitim Taburu'nda vatani görevini yaparken, Şırnak'ta görev alan erleriz. 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla 115 arkadaş olarak bir araya geldik. O dönemlerde şehit düşen arkadaşlarımızı ve komutanlarımızı ziyaret etmeye başladık. Hem mezarları başında dua edip anıyoruz hem de mezarların bakımını yapıyoruz. 10 şehidimiz vardı. Bugün itibarıyla hepsinin mezarını ziyaret etmiş olduk. Ziyaretlerimiz ile birlik ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

- Konya

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
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