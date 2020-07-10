Şehit Asker Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Asker Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Asker Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı Şehidin oğlu ve eşi askeri üniforma ile cenazeye katıldı Şehidin babası güçlükle ayakta durabildi Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi...

Şehit Asker Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin oğlu ve eşi askeri üniforma ile cenazeye katıldı

Şehidin babası güçlükle ayakta durabildi

TEKİRDAĞ - Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada şehit olan Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber dün ulaştı. Haberi duyan şehidin babası ve annesi Fatma babası Basri Akgöz çifti ile yakınları yasa boğuldu.

Askeri üniforma ile katıldılar

Şehit Halil Tuna Akgöz için bugün Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit babası Basri Akgöz güçlükle ayakta dururken şehidin eşi Canan Akgöz ve oğlu Alper Akgöz askeri üniforma ile törene katıldı. Süleymanpaşa İlçesi Rüstempaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan diğer kurum müdürleri ve belediye başkanlarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası güçlükle ayakta durabildi

Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları sel oldu. Cuma Namazından sonra kılınan cenaze namazıyla şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına şehidin oğlu askeri üniforma ile saf tutarken, şehidin babası güçlükle ayakta durabildi. Şehit Halil Tuna Akgöz'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenazeyi tören mangası ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım omuzladı.

Halil Tuna, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Asker Halil Tuna Akgöz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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