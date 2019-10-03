Şehit asker, isminin verildiği okulda anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na PKK'lı teröristlerce 11 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit düşen Onbaşı Davut İlbaş, Siirt'te isminin verildiği okulda anıldı.

Conkbayır Mahallesi'ndeki Şehit Davut İlbaş İlkokulu bahçesindeki anma törenine, Vali Yardımcısı Selim Erkovan, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, şehidin eşi Asuman İlbaş ile yakınları, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı ve şehidin öz geçmişi okundu.



Erkovan, törende yaptığı konuşmada, 11 yıl önce hain saldırıda şehit olan İlbaş'ın isminin ebediyen yaşayacağını belirtti.

Şehitlerin bağımsızlık ve bütünlüğün ölümsüzleşen abideleri olduğunu anlatan Erkovan, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve milletimiz, bölücü teröre ve teröre taşeronluk yapan karanlık güçlere asla fırsat vermeyecektir. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse onu yapmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz. Bu birliği, beraberliği bozmaya çalışan, aramıza nifak tohumları ekmeye gayret gösteren fitneci ve hainler asla kötü emellerine ulaşamayacak."

Asuman İlbaş da şehit eşiyle yaptığı son telefon görüşmelerini anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı.



Şehidin kuzeni ve eski AK Parti Siirt İl Başkanı Ali İlbaş ise şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Şehadetinin 11. yıl dönümünde İlbaş'ı rahmetle anıyoruz. Onun ismi bu okulda ve gönüllerde ebediyen yaşayacak." dedi.