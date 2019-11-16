Son Dakika Haberleri: Şehit asker memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit asker memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit asker memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) naaşı, cenaze töreni için Yumurtalık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Turgut, annesi Mediha, kardeşleri Şükriye ve Pınar Hereklioğlu ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, slogan atıp asker selamı vererek terör örgütüne tepki gösterdi.

Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Narlıören Herekli Çiftliği Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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