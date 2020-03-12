Şehit asker memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit asker memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un naaşı Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından Suriye'nin Resulayn bölgesinde bulunan kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş şehit oldu. Aynı saldırıda 4 yerel güvenlik görevlisi de hayatını kaybederken 10 sivil ise yaralandı. Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş için Şanlıurfa Jandarma İl Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı, karayolu ile memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.