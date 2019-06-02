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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi.

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi.
Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi.
Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış'a Türk bayrağı teslim etti.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Jandarma, Hakkari, Güncel
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