Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi

25.05.2022 13:49
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi

Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Celal Tekedereli için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin yakınları, törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla taşınan Celal Tekedereli'nin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.


Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
YORUMLAR
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Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Şehit ateşi Malatya'ya düştü Şehit ateşi Malatya'ya düştü
Kaynak: DHA

Malatya, Hakkari, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

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