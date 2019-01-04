Şehit Asker Törenle Memleketine Uğurlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde yaya devriye görevi icra ederken şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse törenle memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde yaya devriye görevi icra ederken şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse törenle memleketi Gaziantep'e uğurlandı.



Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında düzenlenen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Hakkı Bahadır Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, protokol üyeleri, asker ve polisler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende konuşan Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Hakkı Bahadır Öztürk, "Ahmet Furkan Uzmanım yüreğindeki vatan ve millet sevgisiyle kutsal ideallerin uğruna canını hiçe sayarak ölüme koştun. Yatacağın ebedi istirahatgahın olan vatan toprağında görevini yapmış olmanın huzur ve gururu içinde olacaksın. Sen artık yüce Türk ulusunun kalbindesin ve ebediyete kadar da orada olacaksın. Ruhun şad olsun" dedi.



Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftü Yardımcısı Muzaffer Marangozoğlu'un okuduğu duanın ardından, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. - IĞDIR

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