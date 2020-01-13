Şehit asker ve güvenlik korucusu için Şırnak'ta tören düzenlendi - Son Dakika
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Şehit asker ve güvenlik korucusu için Şırnak'ta tören düzenlendi

19 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Şehit asker ve güvenlik korucusu için Şırnak'ta tören düzenlendi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Günay ve Bağater'in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.


Günay ve Bağater'in cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Şehit Günay'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla memleketi Edirne'ye gönderildi. Şehit Bağater'in cenazesinin ise Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de yarın defnedileceği öğrenildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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