Son Dakika Haberleri: Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
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Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ailenin Narlıören Mahallesi'ndeki evine giden yetkililer, şehidin babası Turgut ve annesi Mediha Hereklioğlu'na şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Bekar olduğu öğrenilen Hereklioğlu, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde 11 Ekim'de yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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